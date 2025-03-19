Безкоштовне житло для переселенців у Харкові доступне через університетські гуртожитки та інші сервіси.

Є чимало варіантів безкоштовного житла для переселенців у Харкові, повідомляє Politeka.

Влада та волонтери створили різноманітні варіанти для надання помешкання людям, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Одним із основних варіантів є міські гуртожитки навчальних закладів. Наприклад, гуртожитки Харківського державного університету, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Національного аерокосмічного університету ім. М.С. Жуковського та Харківської гуманітарно-педагогічної академії пропонують тимчасове облаштування. Це дозволяє зняти навантаження з інших систем і забезпечити комфорт для тих, хто потребує допомоги.

Крім того, є інші сервіси, які активно працюють для допомоги переселенцям. Один із них — це «Прихисток», перший в Україні сервіс пошуку безкоштовного помешкання, який з'явився одразу після початку війни. Для пошуку також можна скористатися ресурсом «Допомагай», де доступний каталог перевірених оголошень з інформацією про вільні домівки в Харкові та Харківській області.

Якщо потрібно отримати додаткову інформацію, можна звернутися на гарячу лінію за номером 0(800)332238, де волонтери допоможуть у пошуку та нададуть відповіді на всі запитання.

Ці ініціативи надають безкоштовне житло для переселенців у Харкові, даючи їм можливість знайти тимчасовий притулок і адаптуватися до нових умов у складний час.

Джерело: olx.ua

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