Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове доступно через университетские общежития и другие услуги.

Есть немало вариантов бесплатного жилья для переселенцев в Харькове , сообщает Politeka.

Власти и волонтеры создали различные варианты для предоставления квартир людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Одним из основных вариантов есть городские общежития учебных заведений. К примеру, общежития Харьковского государственного университета, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, Национальный аэрокосмический университет им. М.С. Жуковского и Харьковской гуманитарно-педагогической академии предлагают временное обустройство. Это позволяет снять нагрузку с других систем и обеспечить комфорт для нуждающихся.

Кроме того, есть другие сервисы, активно работающие для помощи переселенцам. Один из них — это «Прихисток», первый в Украине сервис поиска бесплатной квартиры, появившийся сразу после начала войны. Для поиска можно воспользоваться ресурсом «Помогай», где доступен каталог проверенных объявлений с информацией о свободных домах в Харькове и Харьковской области.

Если вы хотите получить дополнительную информацию, можно обратиться на горячую линию по номеру 0(800)332238, где волонтеры помогут в поиске и ответят на все вопросы.

Эти инициативы предоставляют бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, давая возможность найти временное убежище и адаптироваться к новым условиям в сложное время.

Источник: olx.ua

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