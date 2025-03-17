Експерти Укргідрометцентру попередили, що прогноз погоди в Харкові та області на 18 березня 2025 року передбачає сніг і небезпечний вітер.

Прогноз погоди в Харкові та області на вівторок, 18 березня 2025 року, готує одразу декілька неприємних сюрпризів, пише Політека.

Як повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, у вівторок очікується хмарність, місцями з проясненнями.

В Харкові та по області вночі 18 березня, як передбачає прогноз погоди, без істотних опадів, а от вдень пройде невеликий сніг, повідомляє Політека.

Крім того, на вівторок у Харківській області, як і ще в низці регіонів, Укргідрометцентр оголосив перший (жовтий) рівень небезпечності, адже в цей день пориви вітру місцями досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Загалом вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря в регіоні коливатиметься вночі від -2 градусів морозу до +3 тепла, в денні години від 0 до +5. В облцентрі при цьому в нічні години буде від 0 до -2 морозу, а вдень повітря прогріється лише до 0+2 градусів.

На 19 число прогноз знову обіцяє невеликий сніг, а також ожеледицю на дорогах. Хмарна та холодна погода триматиметься, вночі буде місцями до -7 градусів морозу, а вдень максимум +1+6.

А от уже з 20 числа почнеться поступове потепління. Небо почне прояснюватися, істотних опадів не очікується, вітер заспокоїться, а повітря в денні години прогріється до +3+8.

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