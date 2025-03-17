Эксперты Укргидрометцентра предупредили, что прогноз погоды в Харькове и области на 18 марта 2025 года предполагает снег и опасный ветер.

Прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 18 марта 2025 года, готовит сразу несколько неприятных сюрпризов, пишет Политека.

Как сообщили в региональном центре гидрометеорологии, во вторник ожидается облачность, местами с прояснениями.

В Харькове и по области ночью 18 марта, согласно прогнозу погоды, без существенных осадков, а вот днем ​​пройдет небольшой снег, сообщает Политека.

Кроме того, во вторник в Харьковской области, как и еще в ряде регионов, Укргидрометцентр объявил первый (желтый) уровень опасности, ведь в этот день порывы ветра будут местами достигать 15-20 метров в секунду. В общем, ветер северо-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе будет колебаться ночью от -2 градусов мороза до +3 тепла, в дневные часы от 0 до +5. В облцентре при этом в ночные часы будет от 0 до -2 мороза, а днем ​​воздух прогреется до 0+2 градусов.

На 19 число прогноз снова обещает небольшой снег, а также гололедицу на дорогах. Облачная и холодная погода будет держаться, ночью будет местами до -7 градусов мороза, а днем ​​максимум +1+6.

А вот уже с 20 числа начнется постепенное потепление. Небо станет проясняться, существенных осадков не ожидается, ветер успокоится, а воздух в дневные часы прогреется до +3+8.

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