Грошова допомога у Харкові надається зокрема для тих, хто має фінансові труднощі, потребує перекваліфікації або бажає започаткувати власну справу.

У рамках проекту "ВІДНОВА" надається грошова допомога у Харкові для різних категорій населення та малого бізнесу, повідомляє Politeka.

Як повідомили в Харківській міськраді, проект створений за фінансової підтримки Швейцарії та чеської гуманітарної організації "Людина в біді".

Програма буде доступна для осіб, які перебувають у складних життєвих умовах і потребують допомоги для розвитку або започаткування бізнесу, а також для малих підприємств, які активно працюють із різними категоріями.

Грантову підтримку можуть отримати фізичні особи, які мають труднощі з фінансами та потребують навчання або перекваліфікації. Крім того, можливість отримати підтримку є у тих, хто планує відкрити власну справу, а також для малих підприємств, які сприяють працевлаштуванню соціально-вразливих груп.

Заявки на участь у програмі приймаються до 31 березня 2025 року. Процес відбору передбачає два етапи: попередній розгляд заявок та співбесіда. Перевага надаватиметься тим, хто раніше не отримував грантової підтримки.

Грошова допомога у Харкові також доступна для жителів прилеглих міст та населених пунктів, зокрема для мешканців Чугуєва, Рогані, Златополя та Берестина. Це дає можливість більшій кількості людей розпочати новий етап у кар'єрі чи бізнесі. Детальні умови участі в проекті, а також форма заявки доступні на офіційному сайті міськради.

Джерело: peopleinneed

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