Денежная помощь в Харькове предоставляется в частности для тех, кто испытывает финансовые трудности, нуждается в переквалификации или желает начать собственное дело.

В рамках проекта "ВІДНОВА" предоставляется денежная помощь в Харькове для разных категорий населения и малого бизнеса, сообщает Politeka.

Как сообщили в Харьковскомгорсовете, проект создан при финансовой поддержке Швейцарии и чешской гуманитарной организации "Человек в беде".

Прграмма будет доступна для лиц, которые находятся в сложных жизненных условиях и нуждаются в помощи для развития или ведения бизнеса, а также для малых предприятий, активно работающих с разными категориями.

Грантовую поддержку могут получить физические лица, которые испытывают трудности с финансами и нуждаются в обучении или переквалификации. Кроме того, возможность получить поддержку есть у тех, кто планирует открыть собственное дело, а также для малых предприятий, способствующих трудоустройству социально уязвимых групп.

Заявки на участие в программе принимаются до 31 марта 2025г. Процесс отбора предполагает два этапа: предварительное рассмотрение заявок и собеседование. Предпочтение будет отдаваться тем, кто раньше не получал грантовую поддержку.

Денежная помощь в Харькове также доступна жителям близлежащих городов и населенных пунктов, в частности жителям Чугуева, Рогани, Златополя и Берестина. Это позволяет большему числу людей начать новый этап в карьере или бизнесе. Подробные условия участия в проекте, а также форма заявки доступны на официальном сайте горсовета.

Источник: peopleinneed

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