Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 12 липня.

Сьогодні російські війська обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони Харкова з реактивних систем залпового вогню.

В результаті зруйновано будівлі, спалахнули пожежі на приватних підприємствах та виробництвах, розбито автівки, посічено осколками дерева.

Медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан усіх постраждалих - середньої тяжкості.

Жителів Харківщини закликають не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях. Дотримання цих правил може врятувати життя.

Крім того, вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає.

Також місто зазнало обстрілів росіян напередодні. Мирін жителі отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Нагадаємо, після багатоповерхівки у центрі Харкова росіяни вдарили по ТЦ та будинках: є жертви.

Також повідомлялось, що "ХНР" скасовується - американці розкрили реальні плани рф на Харківську область.

Крім того Politeka.net писала, що армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків.