Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 12 июля.
Сегодня российские войска обстреляли Индустриальный и Немышлянский районы Харькова реактивными системами залпового огня.
В результате разрушены здания, вспыхнули пожары на частных предприятиях и производствах, разбиты автомобили, иссечены осколками дерева.
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Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести.
Жителей Харьковщины призывают не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах. Соблюдение этих правил может спасти жизнь.
Кроме того, ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.
Также город подвергся обстрелам россиян накануне. Мирин жители получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Напомним, после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам: есть жертвы.
Также сообщалось, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы России на Харьковскую область.
Кроме того, Politeka.net писала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.