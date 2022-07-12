Обстрелу из систем залпового огня подверглись Индустриальный и Немышлянский районы города.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 12 июля.

Сегодня российские войска обстреляли Индустриальный и Немышлянский районы Харькова реактивными системами залпового огня.

В результате разрушены здания, вспыхнули пожары на частных предприятиях и производствах, разбиты автомобили, иссечены осколками дерева.

Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести.

Жителей Харьковщины призывают не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах. Соблюдение этих правил может спасти жизнь.

Кроме того, ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.

Также город подвергся обстрелам россиян накануне. Мирин жители получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Напомним, после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам: есть жертвы.

Также сообщалось, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы России на Харьковскую область.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.