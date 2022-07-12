Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов вдень 12 липня.

«Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!» - йдеться в повідомленні.

В соцмережах активно повідомляють про звуки вибухів, які чутно в місті.

Крім того, вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає.

Також місто зазнало обстрілів росіян напередодні. Голова Харківської ОДА повідомив нові подробиці щодо стану потерпілих: хлопчик 4 років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний хлопець - перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає. Всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Усім надається фахова медична допомога.

Нагадаємо, після багатоповерхівки у центрі Харкова росіяни вдарили по ТЦ та будинках: є жертви.

Також повідомлялось, що "ХНР" скасовується - американці розкрили реальні плани рф на Харківську область.

Крім того Politeka.net писала, що армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків.