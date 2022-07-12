Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов днем ​​12 июля.

«Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!» – говорится в сообщении.

В соцсетях активно сообщают о звуках взрывов, которые слышны в городе.

Кроме того, ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.

Также город подвергся обстрелам россиян накануне. Глава Харьковской ОГА сообщил новые подробности о состоянии пострадавших: мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет. Все взрослые пациенты, которые вчера в результате обстрелов получили взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь.

Напомним, после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам: есть жертвы.

Также сообщалось, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы России на Харьковскую область.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.