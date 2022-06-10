Незважаючи на примусові заходи і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.

Також повідомляється, що на Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія має декілька сценарієв окупації України.

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