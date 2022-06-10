Несмотря на принудительные меры и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованные принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

Также сообщается, что на Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия врага сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск, агрессор осуществлял артиллерийские обстрелы украинских позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия имеет несколько сценариев оккупации Украины.

Также Politeka.net писала, что Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных.

Кроме того Politeka.net сообщала о масштабном пожаре на заводе в Харькове.