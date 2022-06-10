Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.
Также сообщается, что на Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия врага сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск, агрессор осуществлял артиллерийские обстрелы украинских позиций.
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Напомним, ранее сообщалось, что Россия имеет несколько сценариев оккупации Украины.
Также Politeka.net писала, что Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных.
Кроме того Politeka.net сообщала о масштабном пожаре на заводе в Харькове.