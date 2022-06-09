У Харкові планується будівництво нових мікрорайонів та транспортних розв’язок з використанням сучасних технологічних розробок.
Про це повідомили в пресслужбі мерії Харкова.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що з початку війни у Харкові було зруйновано 3,5 тис. будинків. За його словами, 500 багатоповерхових будинків (зокрема 9- та 16-поверхових) не підлягають відновленню. Через повномасштабне вторгнення 150 тис. осіб втратили житло.
«Щодня ворог руйнує об’єкти інфраструктури, житлові будинки, зносить цілі мікрорайони. А за цим усім стоять життя та долі людей», — наголосив мер Харкова.
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«Нам необхідно розпочати будівництво нових об’єктів, щоб створити робочі місця. У майбутньому мегаполісі ми створимо індустріальні парки для надходження інвестицій. Харків завжди був самодостатнім містом і таким, я впевнений, буде і після нашої перемоги. Ми залучимо найкращих експертів», — зазначив Ігор Терехов.
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