В Харькове планируется строительство новых микрорайонов и транспортных развязок с использованием современных технологических разработок.

Об этом сообщили в прессслужбе мэрии Харькова.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов. По его словам, 500 многоэтажных домов (в том числе 9 - и 16-этажных) не подлежат восстановлению. Из-за полномасштабного вторжения 150 тыс. человек потеряли жилье.

"Ежедневно враг разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, сносит целые микрорайоны. А за этим всем стоят жизни и судьбы людей», — подчеркнул мэр Харькова.

"Нам необходимо начать строительство новых объектов, чтобы создать рабочие места. В будущем мегаполисе мы создадим индустриальные парки для поступления инвестиций. Харьков всегда был самодостаточным городом и таким, я уверен, будет и после нашей победы. Мы привлечем лучших экспертов», — отметил Игорь Терехов.

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