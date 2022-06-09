У противника вже не вистачає професійних військових, але вистачає техніки.

Росія перекинула на Ізюмському напрямку додаткові сили і активізувала артилерійські обстріли по всій Харківщині. Це може свідчити про те, що окупанти готують нову спробу наступу. При цьому ворог поміняв тактику.

Про ситуацію на фронті розповів комбат "Карпатської Січі" "Легіону Свободи" Олег Куцин в інтерв'ю Obozrevatel.

На думку Куцина, армія рф готується до наступальних дій. Це підтверджується тим, що окупанти нарощують артилерійський вогонь і намагаються вразити позиції захисників України. Ближче до Харківської області підтягнуті нові дивізіони, батареї ЗС РФ.

Він також зазначив, що у противника вже не вистачає професійних військових.

"За результатами бою, коли перевіряємо документи загиблих, ми бачимо, що залучають навіть курсантів деяких училищ", – зазначив комбат.

Що стосується нових елементів тактики російського командування, то дії противника стали обережнішими і "вже не такі лобові, як раніше". Якщо раніше танковими проривами намагалися діяти, то зараз застосовують легку бронетехніку, більше намагаються використовувати піхоту. Вони стають продуманішими. Плюс перед атакою вони наносять потужні артилерійські удари.

Він додав, що значно знизилася і активність диверсійних груп, хоча їх все ще захоплюють.



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