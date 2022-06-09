У противника уже не хватает профессиональных военных, но хватает техники.

Россия перебросила на Изюмском направлении дополнительные силы и активизировала артиллерские обстрелы по всей Харьковщине. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовят новую попытку наступления. При этом враг поменял тактику.

О ситуации на фронте рассказал комбат "Карпатской Сечи" "Легиона Свободы" Олег Куцин в интервью Obozrevatel.

По мнению Куцина, армия рф готовится к наступательным действиям. Это подтверждается тем, что оккупанты наращивают артиллерийский огонь и пытаются поразить позиции защитников Украины. Ближе к Харьковской области подтянуты новые дивизионы, батареи ВС РФ.

Он также отметил, что у противника уже не хватает профессиональных военных.

"По результатам боя, когда проверяем документы погибших, мы видим, что привлекают даже курсантов некоторых училищ", – отметил комбат.

Что касается новых элементов тактики российского командования, то действия противника стали осторожнее и "уже не такие лобовые, как раньше". Если раньше танковыми прорывами старались действовать, то сейчас применяют легкую бронетехнику, больше стараются использовать пехоту. Они становятся продуманнее. Плюс перед атакой они наносят мощные артиллерийские удары.

Он добавил, что значительно снизилась и активность диверсионных групп, хотя их все еще захватывают.



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