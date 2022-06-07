У Харкові правоохоронцям стали надходити повідомлення про те, що на місцевих ринках торгують іноземними товарами, які мають ознаки приналежності до гуманітарних вантажів.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

У зв'язку з множинними повідомленнями була проведена перевірка на території Центрального ринку. В результаті поліція встановила 4 факти порушень адміністративного законодавства.

Зазначається, що три випадки стосувалися реалізації предметів гуманітарної допомоги. 60-річний чоловік продавав консерви без необхідних документів, 54-річна жінка, яка торгує на ринку, також не змогла надати сертифікат.

Всі товари не мали штрихкодів, на них були відсутні будь-які написи українською мовою. Відносно порушників були складені протоколи.

Зазначається, що надалі співробітники поліції також вживатимуть необхідних заходів для виявлення та припинення фактів продажу населенню товарів гуманітарної допомоги, які люди повинні отримувати безкоштовно.

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