В Харькове правоохранителям стали поступать сообщения о том, что на местных рынках торгуют иностранными товарами, которые имеют признаки принадлежности к гуманитарным грузам.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Харьковской области.
В связи с множественными сообщениями была проведена проверка на территории Центрального рынка. В результате полиция установила 4 факта нарушений административного законодательства.
Отмечается, что три случая касались реализации предметов гуманитарной помощи. 60-летний мужчина продавал консервы без необходимых документов, 54-летняя женщина, торгующая на рынке, также не смогла предоставить сертификат.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
В Одессе провели в последний путь легендарного командира морской пехоты: кадры прощания с Героем
Россияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
"Вы ответите перед Богом за каждую могилу": в УПЦ МП обратились к Гундяеву
Кароль в силуэтном платье вынудила поклонников обомлеть на концерте: "Ищи меня"
Все товары не имели штрихкодов, на них отсутствовали какие-либо надписи на украинском языке. В отношении нарушителей были составлены протоколы.
Отмечается, что в дальнейшем сотрудники полиции также будут принимать необходимые меры для выявления и прекращения фактов продажи населению товаров гуманитарной помощи, которые люди должны получать бесплатно.
Напомним, о повторном наступление на Харьков: как на самом деле обстоят дела у оккупантов.
Как Politeka сообщала, в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видео.
Также Politeka писала, ВСУ на Харьковщине разгромили оккупантов из-за нелепой ошибки командования рф.