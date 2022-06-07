В Харькове правоохранителям стали поступать сообщения о том, что на местных рынках торгуют иностранными товарами, которые имеют признаки принадлежности к гуманитарным грузам.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Харьковской области.

В связи с множественными сообщениями была проведена проверка на территории Центрального рынка. В результате полиция установила 4 факта нарушений административного законодательства.

Отмечается, что три случая касались реализации предметов гуманитарной помощи. 60-летний мужчина продавал консервы без необходимых документов, 54-летняя женщина, торгующая на рынке, также не смогла предоставить сертификат.

Все товары не имели штрихкодов, на них отсутствовали какие-либо надписи на украинском языке. В отношении нарушителей были составлены протоколы.

Отмечается, что в дальнейшем сотрудники полиции также будут принимать необходимые меры для выявления и прекращения фактов продажи населению товаров гуманитарной помощи, которые люди должны получать бесплатно.

Напомним, о повторном наступление на Харьков: как на самом деле обстоят дела у оккупантов.

Как Politeka сообщала, в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видео.

Также Politeka писала, ВСУ на Харьковщине разгромили оккупантов из-за нелепой ошибки командования рф.