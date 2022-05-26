Сьогодні ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано.

Наші збройні сили знають свою справу, женуть ворога. На півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог несе значних втрат.

Тримаймося і будьмо уважними. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, захисники Харківщини показали, як мстять окупантам.

Також повідомлялось, що окупанти намагаються в захопленому Ізюмі забрати чоловіків до себе на службу.

Крім того Politeka.net писала, що у британській розвідці перерахували гучні невдачі "елітних" ПДВ рф.