Сегодня враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.
Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без насущных потребностей не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано.
Наши вооруженные силы знают свое дело, гонят врага. На севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.
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Держимся и будем внимательными. Верим в ВСУ и нашу победу!", - сообщил Синєгубов.
Напомним, защитники Харьковщины показали, как мстят оккупантам.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.
Кроме того Politeka.net писала, что в британской разведке перечислили громкие неудачи «элитных» ВДВ рф.