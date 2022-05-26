Сегодня враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без насущных потребностей не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано.

Наши вооруженные силы знают свое дело, гонят врага. На севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.

Держимся и будем внимательными. Верим в ВСУ и нашу победу!", - сообщил Синєгубов.

Напомним, защитники Харьковщины показали, как мстят оккупантам.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.

Кроме того Politeka.net писала, что в британской разведке перечислили громкие неудачи «элитных» ВДВ рф.