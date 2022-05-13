Контрнаступ під Харковом починає нагадувати успішне витіснення окупантів з-під Києва і північних районів країни.

Український контрнаступ під Харковом ставить російське командування перед важким вибором: продовжувати обстрілювати місто або перекинути залишки сил на інший напрямок. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що контрнаступ під Харковом починає нагадувати успішне витіснення окупантів з-під Києва і північних районів країни. Атаки ЗСУ зламали плани загарбників, які відвели сили у бік Рубіжного та Сєвєродонецька.

Однак, експерти не впевнені, що окупанти не спробують повернути втрачені позиції найближчим часом.

Експерти вважають, що рф може відмовитися від плану оточення українських військ на лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве. Натомість окупанти можуть обрати дрібніше оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Крім цього, контрнаступ України також змушує російські підрозділи, що все ще знаходяться поблизу міста, зосередити свої бомбардування не по місту, а по атакуючим українським військам.

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