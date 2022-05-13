Украинское контрнаступление под Харьковом ставит российское командование перед трудным выбором: продолжать обстреливать город или перекинуть остатки сил на другое направление. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что контрнаступление под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны. Атаки ВСУ сломали планы захватчиков, которые отвели силы в сторону Рубежного и Северодонецка.
Однако, эксперты не уверены, что оккупанты не попытаются вернуть утраченные позиции в ближайшее время.
Эксперты считают, что рф может отказаться от плана окружения украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево. Зато оккупанты могут выбрать более мелкое окружение Северодонецка и Лисичанска.
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Кроме этого, контрнаступление Украины также вынуждает российские подразделения, все еще находящиеся вблизи города, сосредоточить свои бомбардировки не по городу, а по атакующим украинским войскам.
Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.
Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото.
Также Politeka писала, что люди массово возвращаются в Харьков.