У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов, наші підрозділи вибили орків з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району і закріпилися на позиціях.

Він зазначив, що наступальні операції наші воїни почали вранці 22 квітня.

"Українським військовим вдалося закріпитися
Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району", – повідомив Синьогубов.

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Глава ОВА зазначив, що українським захисникам вдалося закріпитися в цих населених пунктах.

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