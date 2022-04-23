У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов, наші підрозділи вибили орків з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району і закріпилися на позиціях.
Він зазначив, що наступальні операції наші воїни почали вранці 22 квітня.
"Українським військовим вдалося закріпитися
Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району", – повідомив Синьогубов.
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Глава ОВА зазначив, що українським захисникам вдалося закріпитися в цих населених пунктах.
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