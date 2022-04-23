В Харьковской области ВСУ совершили успешное контрнаступление.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, наши подразделения выбили орков из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях.
Он отметил, что наступательные операции наши воины начали утром 22 апреля.
"Украинским военным удалось закрепиться
В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района", – сообщил Синегубов.
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Глава ОВА отметил, что украинским защитникам удалось закрепиться в этих населенных пунктах.
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