У харківській підземці машиніст побив пасажира, який поводився неналежно - відомо, як покарали співробітника метрополітену.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
Так, бійка сталася на станції метро "Проспект Гагаріна".
У місцевих соцмережах очевидці повідомили, що до конфлікту пасажир поводився неадекватно - пив пиво в метро, чіплявся до пасажирів, а також вдарив по дзеркалу.
На кадрах видно, як машиніст бив по голові і тулубу пасажира пластиковою пляшкою. Пасажир впав на мокрій підлозі.
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Також з'явилося відео з підземки, коли з пасажиром спілкуються охоронець і поліцейський.
У прес-службі метро повідомили, що машиніста після бійки відсторонили, триває службова перевірка.
Відео можна побачити тут.
"Ну ладно жінки боялися реагувати, а чоловіки там блін навіщо? Всі, як завжди, стоять осторонь", " вчинив по чоловічому правильно. Знаю, що в метро якщо на пару хвилин кілька разів запізнився, то тебе можуть звільнити, Якщо ти тільки ні чийсь протеже. У метро суворі закони з дисципліною. І швидше за все правду пишуть, що машиніста звільнили. Але машиніст Чоловіче! Дай бог, щоб у нього все склалося добре!",- пишуть в коментарях.
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