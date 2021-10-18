В харьковской подземке машинист избил пассажира, который вел себя неподобающе - известно, как наказали сотрудника метрополитена.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Так, драка произошла на станции метро "Проспект Гагарина".

В местных соцсетях очевидцы сообщили, что до конфликта пассажир вел себя неадекватно - пил пиво в метро, приставал к пассажирам, а также ударил по зеркалу.

На кадрах видно, как машинист бил по голове и туловищу пассажира пластиковой бутылкой. Пассажир упал на мокром полу.

Также появилось видео из подземки, когда с пассажиром общаются охранник и полицейский.

В пресс-службе метро сообщили, что машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.

Видео можно увидеть здесь.

"Ну ладно женщины боялись реагировать, а мужчины там блин зачем? Все, как всегда, стоят в сторонке", "Поступил по мужски правильно. Знаю, что в метро если на пару минут несколько раз опоздал, то тебя могут уволить, если ты только ни чей-то протеже. В метро суровые законы с дисциплиной. И скорее всего правду пишут, что машиниста уволили. Но машинист Человечище! Дай бог, чтобы у него все сложилось Хорошо!", - пишут в комментариях.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

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