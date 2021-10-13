У Харкові жінка померла після отруєння грибами - її госпіталізували п'ять днів тому.
В обласному лабораторному центрі МОЗ України повідомили, що пенсіонерка зварила, а потім засмажила зібрані дикорослі гриби.
Симптоми отруєння у неї проявилися через шість годин після їжі.
Варто відзначити, що зараз в лікарні у важкому стані знаходиться ще один отруєний грибами пацієнт– житель Чугуївського району Харківської області.
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Раніше повідомлялося, що в Харківській області почалися масові перевірки - стало відомо, хто потрапив під удар.
Позапланові перевірки розпочалися 11 жовтня.
Їх проводять через погіршення санітарно-епідемічної ситуації щодо гострих кишкових інфекційних захворювань в закладах освіти.
"Перевірки допоможуть з'ясувати причини виникнення інфекційних захворювань в дитячих організованих колективах", - йдеться в лабцентрі.
Нагадаємо, у Харкові з лікарень масово звільняються медики: названа причина
Як повідомляла Politeka, Харківщина за крок від локдауну, статистика: майже півсотні жертв за добу.
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.