У Харкові жінка померла після отруєння грибами - її госпіталізували п'ять днів тому.

Симптоми отруєння у неї проявилися через шість годин після їжі.

В обласному лабораторному центрі МОЗ України повідомили, що пенсіонерка зварила, а потім засмажила зібрані дикорослі гриби.

Варто відзначити, що зараз в лікарні у важкому стані знаходиться ще один отруєний грибами пацієнт– житель Чугуївського району Харківської області.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області почалися масові перевірки - стало відомо, хто потрапив під удар.

Позапланові перевірки розпочалися 11 жовтня.

Їх проводять через погіршення санітарно-епідемічної ситуації щодо гострих кишкових інфекційних захворювань в закладах освіти.

"Перевірки допоможуть з'ясувати причини виникнення інфекційних захворювань в дитячих організованих колективах", - йдеться в лабцентрі.

Нагадаємо, у Харкові з лікарень масово звільняються медики: названа причина

Як повідомляла Politeka, Харківщина за крок від локдауну, статистика: майже півсотні жертв за добу.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.