За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрированы рекордные 45 летальных случаев с момента начала пандемии.

В области в восемь раз превышен уровень заболеваемости - 628 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимом показателе в 75 случаев.

Кроме того превышен и уровень госпитализации 92,5 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60.

Также загруженность коек в опорных больницах 66,4% при максимально допустимых 65%.

Ранее сообщалось, что в больницах Харькова катастрофически не хватает медработников.

Известно, что сейчас в больницах и поликлиниках города работает около 14 019 человек.

По сравнению с 2019 годом количество медработников сократилось на 223. Больше всего не хватает медсестер.

За два года уволились 796 человек. Уходят из больниц и поликлиник и врачи, по сравнению с 2019 годом их стало на 655 меньше.

Заместитель главы ХОГА Светлана Горбунова-Рубан заявила, что массовое увольнение врачей связано в том числе и с уровнем оплаты их труда.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.