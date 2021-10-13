В Харькове женщина скончалась после отравления грибами - ее госпитализировали пять дней назад.
В областном лабораторном центре Минздрава Украины сообщили, что пенсионерка сварила, а затем зажарила собранные дикорастущие грибы.
Симптомы отравления у нее проявились через шесть часов после еды.
Стоит отметить, что сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится еще один отравленный грибами пациент– житель Чугуевского района Харьковской области.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области начались массовые проверки - стало известно, кто попал под удар.
Внеплановые проверки начались 11 октября.
Их проводят из-за ухудшения санитарно-эпидемической ситуации по острым кишечным инфекционным заболеваниям в учреждениях образования.
«Проверки помогут выяснить причины возникновения инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах», — говорится в лабцентре.
Напомним, в Харькове из больниц массово увольняются медики: названа причина
Как сообщала Politeka, Харьковщина в шаге от локдауна, статистика: почти полсотни жертв за сутки.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.