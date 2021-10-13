В Харькове женщина скончалась после отравления грибами - ее госпитализировали пять дней назад.

Симптомы отравления у нее проявились через шесть часов после еды.

В областном лабораторном центре Минздрава Украины сообщили, что пенсионерка сварила, а затем зажарила собранные дикорастущие грибы.

Стоит отметить, что сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится еще один отравленный грибами пациент– житель Чугуевского района Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области начались массовые проверки - стало известно, кто попал под удар.

Внеплановые проверки начались 11 октября.

Их проводят из-за ухудшения санитарно-эпидемической ситуации по острым кишечным инфекционным заболеваниям в учреждениях образования.

«Проверки помогут выяснить причины возникновения инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах», — говорится в лабцентре.

Напомним, в Харькове из больниц массово увольняются медики: названа причина

Как сообщала Politeka, Харьковщина в шаге от локдауна, статистика: почти полсотни жертв за сутки.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.