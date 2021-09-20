У Харкові міські вулиці виявилися затопленими

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що під водою опинилися дороги на Шота Руставелі, вулиці Рельєфній, а також частина центру міста і Салтівки.

"Венеція в Харкові! Вулиця Руставелі після зливи", - йдеться в повідомленні.

Відео можна побачити тут.

До слова, Харків і область заливало дощами.

У місцевих телеграм-каналах публікували кадри, на яких видно, що в місті були затоплені вулиці.

"Тим часом у Харкові погода нагадує, що завтра осінь. На Золочівській поплив, зроблений тиждень тому асфальт, в Пісочині море по коліно, а на Полтавському шляху у людей тече струмок зі стелі...",- говорилося в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями погода в Україні погіршуватиметься. Температура буде поступово падати.

Додамо, що вже в жовтні погода в Україні різко зіпсується. Перші заморозки і навіть сніг очікуються вже на початку жовтня. При цьому синоптики обіцяють, що аномальних температурних стрибків цієї осені не буде.

Нагадаємо, Харківську область заливає дощами, кадри негоди: "тече струмок зі стелі"

Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.

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