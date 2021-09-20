У Харкові міські вулиці виявилися затопленими
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що під водою опинилися дороги на Шота Руставелі, вулиці Рельєфній, а також частина центру міста і Салтівки.
"Венеція в Харкові! Вулиця Руставелі після зливи", - йдеться в повідомленні.
Відео можна побачити тут.
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До слова, Харків і область заливало дощами.
У місцевих телеграм-каналах публікували кадри, на яких видно, що в місті були затоплені вулиці.
"Тим часом у Харкові погода нагадує, що завтра осінь. На Золочівській поплив, зроблений тиждень тому асфальт, в Пісочині море по коліно, а на Полтавському шляху у людей тече струмок зі стелі...",- говорилося в повідомленні.
За даними Укргідрометцентру, найближчими днями погода в Україні погіршуватиметься. Температура буде поступово падати.
Додамо, що вже в жовтні погода в Україні різко зіпсується. Перші заморозки і навіть сніг очікуються вже на початку жовтня. При цьому синоптики обіцяють, що аномальних температурних стрибків цієї осені не буде.
Нагадаємо, Харківську область заливає дощами, кадри негоди: "тече струмок зі стелі"
Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.
Також Politeka повідомляла, вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.