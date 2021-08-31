Харьков и область заливает дождями
В местных телеграм-каналах публикуют кадры, на которых видно, что в городе затоплены улицы.
"Тем временем в Харькове погода напоминает, что завтра осень. На Золочевской поплыл, сделанный неделю назад асфальт, в Песочине море по колено, а на Полтавском шляхе у людей течет ручей с потолка...", - говорится в сообщении.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Афганские беженцы обрели убежище в Одессе: известно, кто их приютил
Эллерт не сдержался и проболтался относительно свадьбы Мишиной: "Уже рассмотрели кольцо..."
Звезда «Ворониных» и «Кухни» скончался прямо на сцене, подробности трагедии: «Не дожил до 60-летия…»
Беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."
"50 км от Харькова,гремело и мелькало....дождик маленький пару минут,сейчас солнечно,жарко ...", "Люди будьте аккуратными. В Одессе так током убило 2 парней. По дороге шли так же", "Завтра будет хорошая погода.Не переживайте.И не жарко будет.А лужи за ночь впитаются и просохнут.Дождь максимум до вечера", "Завтра, как-то в школу телепать придётся, представляю какая обувь будет у половины школы", - пишут в комментариях харьковчане.
К слову, в Харькове молния попала прямо в флагшток.
"Молния ударила прямо во флагшток. Но не на тех напали, тримаємось", - говорится в сообщении.
Момент попал на видео.
Напомним, 19-летний вандал надругался над украинским флагом: умышленно разорвал и потоптался
Как сообщала Politeka, вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ: "никто не сделал замечание"