Харьков и область заливает дождями

В местных телеграм-каналах публикуют кадры, на которых видно, что в городе затоплены улицы.

"Тем временем в Харькове погода напоминает, что завтра осень. На Золочевской поплыл, сделанный неделю назад асфальт, в Песочине море по колено, а на Полтавском шляхе у людей течет ручей с потолка...", - говорится в сообщении.

"50 км от Харькова,гремело и мелькало....дождик маленький пару минут,сейчас солнечно,жарко ...", "Люди будьте аккуратными. В Одессе так током убило 2 парней. По дороге шли так же", "Завтра будет хорошая погода.Не переживайте.И не жарко будет.А лужи за ночь впитаются и просохнут.Дождь максимум до вечера", "Завтра, как-то в школу телепать придётся, представляю какая обувь будет у половины школы", - пишут в комментариях харьковчане.

К слову, в Харькове молния попала прямо в флагшток.

"Молния ударила прямо во флагшток. Но не на тех напали, тримаємось", - говорится в сообщении.

Момент попал на видео.

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