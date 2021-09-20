В Харькове городские улицы оказались затопленными

Местные телеграм-каналы сообщают, что под водой оказались дороги на Шота Руставели, улице Рельефной, а также часть центра города и Салтовки.

"Венеция в Харькове! Улица Руставели после ливня", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, Харьков и область заливало дождями.

В местных телеграм-каналах публиковали кадры, на которых видно, что в городе были затоплены улицы.

"Тем временем в Харькове погода напоминает, что завтра осень. На Золочевской поплыл, сделанный неделю назад асфальт, в Песочине море по колено, а на Полтавском шляхе у людей течет ручей с потолка...", - говорилось в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни погода в Украине будет ухудшаться. Температура будет постепенно падать.

Добавим, что уже в октябре погода в Украине резко испортится. Первые заморозки и даже снег ожидаются уже в начале октября. При этом синоптики обещают, что аномальных температурных скачков этой осенью не будет.

Напомним, харьковскую область заливает дождями, кадры непогоды: "Течет ручей с потолка"

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.