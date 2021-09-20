Штам "Дельта" підтвердився у пацієнтів Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні
Про це заявила директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.
"Буквально вчора дитяча інфекційна лікарня у своїй вірусологічній лабораторії підтвердила циркуляцію "Дельта" - штама. До цього підтверджувала лабораторія нашої установи і референс-лабораторії в Києві", - сказала Махота.
За її словами, з початком навчального року в області зросла кількість хворих дітей - у вересні ковидом захворіли 123 школярі.
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Хворобу також підтвердили у 47 педагогів.
Зазначимо, що за добу в Україні 1255 осіб з коронавірусом забрали до лікарні. Всього в країні 44 людини померли. Вилікуватися від хвороби вдалося 565 людям. За добу в країні провели 13058 ПЛР-тестів. ІФА-тестів за аналогічний період зробили 2111. 9723 українців використовували експрес-тести.
За весь період епідемії коронавірусу, загальне число хворих досягло 2350646. Повністю вилікуватися за цей же час вдалося 2231417. Загальне число смертей на території нашої країни досягло 54019. В цілому вже провели 12487445 ПЛР-тесту.
Нагадаємо, що посилення карантину очікується на Харківщині
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