Штам "Дельта" підтвердився у пацієнтів Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні

Про це заявила директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

"Буквально вчора дитяча інфекційна лікарня у своїй вірусологічній лабораторії підтвердила циркуляцію "Дельта" - штама. До цього підтверджувала лабораторія нашої установи і референс-лабораторії в Києві", - сказала Махота.

За її словами, з початком навчального року в області зросла кількість хворих дітей - у вересні ковидом захворіли 123 школярі.

Хворобу також підтвердили у 47 педагогів.

Зазначимо, що за добу в Україні 1255 осіб з коронавірусом забрали до лікарні. Всього в країні 44 людини померли. Вилікуватися від хвороби вдалося 565 людям. За добу в країні провели 13058 ПЛР-тестів. ІФА-тестів за аналогічний період зробили 2111. 9723 українців використовували експрес-тести.

За весь період епідемії коронавірусу, загальне число хворих досягло 2350646. Повністю вилікуватися за цей же час вдалося 2231417. Загальне число смертей на території нашої країни досягло 54019. В цілому вже провели 12487445 ПЛР-тесту.

Нагадаємо, що посилення карантину очікується на Харківщині

Як повідомляла Politeka, в Одесі студентів і викладачів змушують вакцинуватися

Також Politeka писала, що в одеській лікарні масовий спалах коронавірусу