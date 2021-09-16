Спалах ковіду зафіксували в Харківській області
Учні трьох класів Борівської загальноосвітньої школи №1 Харківської області пішли на самоізоляцію через спалах коронавірусу, про це заявили в селищній раді.
Так, у школі, де стався спалах коронавірусу провели дезінфекцію класів. Як довго триватиме самоізоляція і коли школярі повернуться за парти - на даний момент невідомо.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області фіксують летальні випадки від ковіда.
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У МОЗ повідомили, що на Харківщині за весь час пандемії від ускладнень ковида померло 3774 пацієнта.
За 15 вересня в області коронавірус діагностували у 498 жителів. За минулу добу від вірусу померло 9 осіб.
Найгірше ситуацію з ковидом медики зафіксували у Львівській області, де за добу зафіксували 552 хворих.
За кількістю смертей від вірусу в антилідери потрапила Одеська область, 16, на другому місці Харківська.
Нагадаємо, ковід з новою силою "взявся" за харків'ян: зведення.
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