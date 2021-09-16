Стало известно, кого отправили на самоизоляцию

Вспышку ковида зафиксировали в Харьковской области

Ученики трех классов Боровской общеобразовательной школы №1 Харьковской области ушли на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса, об этом заявили в поселковом совете.

Так, в школе, где произошла вспышка коронавируса провели дезинфекцию классов. Как долго продлится самоизоляция и когда школьники вернутся за парты - на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области фиксируют летальные случаи от ковида.

В МОЗ сообщили, что на Харьковщине за все время пандемии от осложнений ковида умерло 3774 пациента.

За 15 сентября в области коронавирус диагностировали у 498 жителей. За прошлые сутки от вируса умерло 9 человек.

Хуже всего ситуацию с ковидом медики зафиксировали во Львовской области, где за сутки зафиксировали 552 больных.

По количеству смертей от вируса в антилидеры попала Одесская область, 16, на втором месте Харьковская.

Напомним, ковид с новой силой "взялся" за харьковчан: сводка.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку: детали решения

Также Politeka писала, что ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.