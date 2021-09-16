Вспышку ковида зафиксировали в Харьковской области
Ученики трех классов Боровской общеобразовательной школы №1 Харьковской области ушли на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса, об этом заявили в поселковом совете.
Так, в школе, где произошла вспышка коронавируса провели дезинфекцию классов. Как долго продлится самоизоляция и когда школьники вернутся за парты - на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области фиксируют летальные случаи от ковида.
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В МОЗ сообщили, что на Харьковщине за все время пандемии от осложнений ковида умерло 3774 пациента.
За 15 сентября в области коронавирус диагностировали у 498 жителей. За прошлые сутки от вируса умерло 9 человек.
Хуже всего ситуацию с ковидом медики зафиксировали во Львовской области, где за сутки зафиксировали 552 больных.
По количеству смертей от вируса в антилидеры попала Одесская область, 16, на втором месте Харьковская.
Напомним, ковид с новой силой "взялся" за харьковчан: сводка.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку: детали решения
Также Politeka писала, что ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.