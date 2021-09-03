В Харьковской области зафиксировали новые случаи заражения ковидом

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 3 сентября, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболел 231 человек.

Скончались 7 пациентов, выздоровели 98 человек.

Всего за время пандемии в регионе от коронавирусной болезни умерли 3699 пациентов.

коронавирус, больница, врачи, скрин

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К слову, ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали европейские страны во время пандемии коронавируса оставить школы открытыми, но защитить их.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

школа школьники

«Пандемия вызвала самые катастрофические перебои в образовании в истории. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы обучение в школах было бесперебойным по всей Европе. Нам не удастся преодолеть пандемию быстро, но безопасное обучение детей в классах должно оставаться первоочередной целью», - заявил Ханс Генри Клюге, региональный директор ВОЗ и врач.

Клюге подчеркнул, что работа школ очень важна для психического здоровья детей, их образования, а также приобретения ими социальных навыков.