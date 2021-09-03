В Харьковской области зафиксировали новые случаи заражения ковидом
По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 3 сентября, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболел 231 человек.
Скончались 7 пациентов, выздоровели 98 человек.
Всего за время пандемии в регионе от коронавирусной болезни умерли 3699 пациентов.
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К слову, ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали европейские страны во время пандемии коронавируса оставить школы открытыми, но защитить их.
Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
«Пандемия вызвала самые катастрофические перебои в образовании в истории. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы обучение в школах было бесперебойным по всей Европе. Нам не удастся преодолеть пандемию быстро, но безопасное обучение детей в классах должно оставаться первоочередной целью», - заявил Ханс Генри Клюге, региональный директор ВОЗ и врач.
Клюге подчеркнул, что работа школ очень важна для психического здоровья детей, их образования, а также приобретения ими социальных навыков.
Напомним, локдаун в Харькове могут ввести уже в ноябре: заявление главного санврача, чего ждать
Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.