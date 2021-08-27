Локдаун в Харькове могут ввести уже в ноябре

Так, ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности и тогда могут ввести локдаун, передает ВВС.

«По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», - считает главный санврач Игорь Кузин.

Кроме того он добавил, что если большинство украинцев будут привиты, то локдаун оттянется до декабря-января, либо его и вовсе не будут вводить.

К слову, в Харькове обнаружили опасную инфекцию

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.

Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.

Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары.

В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.

24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.

Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.

Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.