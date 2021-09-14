Харків'яни масово хворіють новим штамом вірусу
Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"На сьогодні в реанімаційних відділеннях перебувають 83 хворих (загальна кількість ліжок в реанімаціях — 212. - Ред.). На апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 63 пацієнта", - повідомив Хаустов.
Крім того він зазначив, що у пацієнтів лабораторно фіксують штам "Дельта". Дослідження показує, що індійський штам підтверджують у 90% пацієнтів.
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До слова, на Харківщині нових хворих ковідом виявили в шести районах
Станом на ранок 13 вересня за добу в Харківській області підтвердили діагноз коронавірусу у 260 жителів.
Як повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, за добу в шести районах Харківщини виявили 260 нових випадків захворювання на коронавірус.
Велика частина з них – 221 це жителі Харківського району, 215 – міста Харкова.
31 випадок захворювання виявили у Чугуївському районі.
Ще по три в Куп'янському та в Богодухівському районах, по одному випадку в Лозівському та в Ізюмському районах.
Нагадаємо, ковід з новою силою "взявся" за харків'ян: зведення.
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