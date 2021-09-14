Харків'яни масово хворіють новим штамом вірусу

Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"На сьогодні в реанімаційних відділеннях перебувають 83 хворих (загальна кількість ліжок в реанімаціях — 212. - Ред.). На апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 63 пацієнта", - повідомив Хаустов.

Крім того він зазначив, що у пацієнтів лабораторно фіксують штам "Дельта". Дослідження показує, що індійський штам підтверджують у 90% пацієнтів.

До слова, на Харківщині нових хворих ковідом виявили в шести районах

Станом на ранок 13 вересня за добу в Харківській області підтвердили діагноз коронавірусу у 260 жителів.

Як повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, за добу в шести районах Харківщини виявили 260 нових випадків захворювання на коронавірус.

Велика частина з них – 221 це жителі Харківського району, 215 – міста Харкова.

31 випадок захворювання виявили у Чугуївському районі.

Ще по три в Куп'янському та в Богодухівському районах, по одному випадку в Лозівському та в Ізюмському районах.

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