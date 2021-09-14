Харьковчане массово болеют новым штаммом вируса
Об этом рассказал директор областного департамента охраны здоровья Максим Хаустов.
"На сегодня в реанимационных отделениях находятся 83 больных (общее количество коек в реанимациях — 212. — Ред.). На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 63 пациента", — сообщил Хаустов.
Кроме того он отметил, что у пациентов лабораторно фиксируют штамм "Дельта". Исследование показывает, что индийский штамм подтверждают у 90% пациентов.
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К слову, на Харьковщине новых больных ковидом обнаружили в шести районах
По состоянию на утро 13 сентября за сутки в Харьковской области подтвердили диагноз коронавируса у 260 жителей.
Как сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, за сутки в шести районах Харьковщины обнаружили 260 новых случаев заболевания на коронавирус.
Большая часть из них – 221 это жители Харьковского района, 215 – города Харькова.
31 случай заболевания обнаружили в Чугуевском районе.
Еще по три в Купянском и в Богодуховском районах, по одному случаю в Лозовском и в Изюмском районах.
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