Харьковчане массово болеют новым штаммом вируса

Об этом рассказал директор областного департамента охраны здоровья Максим Хаустов.

"На сегодня в реанимационных отделениях находятся 83 больных (общее количество коек в реанимациях — 212. — Ред.). На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 63 пациента", — сообщил Хаустов.

Кроме того он отметил, что у пациентов лабораторно фиксируют штамм "Дельта". Исследование показывает, что индийский штамм подтверждают у 90% пациентов.

К слову, на Харьковщине новых больных ковидом обнаружили в шести районах

По состоянию на утро 13 сентября за сутки в Харьковской области подтвердили диагноз коронавируса у 260 жителей.

Как сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, за сутки в шести районах Харьковщины обнаружили 260 новых случаев заболевания на коронавирус.

Большая часть из них – 221 это жители Харьковского района, 215 – города Харькова.

31 случай заболевания обнаружили в Чугуевском районе.

Еще по три в Купянском и в Богодуховском районах, по одному случаю в Лозовском и в Изюмском районах.

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