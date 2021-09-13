На Харківщині спалахнув ліс

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з НС в Харківській області.

На місце пожежі виїхали два відділення рятувальників на автоцистернах з міста Балаклія та селища Савинці.

Загальна площа загоряння склала близько 0,4 гектара. Пожежу загасили через годину.

"Рятувальники і співробітники лісгоспу запобігли поширенню вогню на велику площу лісу і житлові будинки, які межують з хвойним лісом. Причина виникнення пожежі в даний момент встановлюється", - повідомили в ДСНС.

До слова, нещодавно на харківському вокзалі спалахнула пожежа

Про це повідомили в Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Горіли дерев'яні конструкції даху, до гасіння залучили пожежний потяг.

Близько чотирьох годин знадобилося рятувальникам, щоб загасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав.

"О 23: 47 пожежу на залізничному вокзалі ліквідовано", — повідомили рятувальники.

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