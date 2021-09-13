На Харьковщине вспыхнул лес
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по ЧС в Харьковской области.
На место пожара выехали два отделения спасателей на автоцистернах из города Балаклея и поселка Савинцы.
Общая площадь возгорания составила около 0,4 гектара. Пожар потушили спустя час.
"Спасатели и сотрудники лесхоза предотвратили распространение огня на большую площадь леса и жилые дома, которые граничат с хвойным лесом. Причина возникновения пожара в данный момент устанавливается", — сообщили в ГСЧС.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Победитель "Голосу країни" Сасанчин засветил беременную невесту в постели без прикрас: "Не знает, как..."
Тело украинского судьи обнаружили под Киевом: всплыли загадочные обстоятельства трагедии
Мишель Андраде с партнером-звездой "Орел и Решка" поразили видом на совместных кадрах: "Вот это позировка!"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
К слову, недавно на харьковском вокзале вспыхнул пожар
Об этом сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Горели деревянные конструкции крыши, к тушению привлекли пожарный поезд.
Около четырех часов понадобилось спасателям, чтобы потушить огонь. К счастью, никто не пострадал.
"В 23:47 пожар на железнодорожном вокзале ликвидирован", — сообщили спасатели.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей