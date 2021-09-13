На Харьковщине вспыхнул лес

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по ЧС в Харьковской области.

На место пожара выехали два отделения спасателей на автоцистернах из города Балаклея и поселка Савинцы.

Общая площадь возгорания составила около 0,4 гектара. Пожар потушили спустя час.

"Спасатели и сотрудники лесхоза предотвратили распространение огня на большую площадь леса и жилые дома, которые граничат с хвойным лесом. Причина возникновения пожара в данный момент устанавливается", — сообщили в ГСЧС.

К слову, недавно на харьковском вокзале вспыхнул пожар

Об этом сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Горели деревянные конструкции крыши, к тушению привлекли пожарный поезд.

Около четырех часов понадобилось спасателям, чтобы потушить огонь. К счастью, никто не пострадал.

"В 23:47 пожар на железнодорожном вокзале ликвидирован", — сообщили спасатели.

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