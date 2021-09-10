Закохані дівчата відзначили "весілля" у Харкові

Активісти протягом подібного заходу вимагають рівних прав щодо укладення одностатевих шлюбів.

Через це, щоб привернути увагу, дві учасниці ЛГБТ-прайду нібито одружилися.

У коментарях до публікації з'явилося багато користувачів підтримують цей рух і тих, кому подія явно не подобається.

"Нормально, якщо люди щасливі то, чому б і ні)))) Кожному своє", " де наші українські цінності? Здорова щаслива сім'я-Тато, мама і дитя?", "Якщо вони щасливі, їм добре разом, то чому і ні"," одностатеві шлюби це дорога в нікуди"," Мені особисто все одно, хто з ким. А ось те , що вони ходять парадами по місту, хизуючись собою мене дратує", - пишуть в коментарях українці, думки яких розділилися.

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