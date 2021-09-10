Закохані дівчата відзначили "весілля" у Харкові
Активісти протягом подібного заходу вимагають рівних прав щодо укладення одностатевих шлюбів.
Через це, щоб привернути увагу, дві учасниці ЛГБТ-прайду нібито одружилися.
У коментарях до публікації з'явилося багато користувачів підтримують цей рух і тих, кому подія явно не подобається.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Дівчинка-копія Тіни Кароль влаштувала круту фотосесію на мотоциклі з кавалером: "Очманіти!"
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
"Нормально, якщо люди щасливі то, чому б і ні)))) Кожному своє", " де наші українські цінності? Здорова щаслива сім'я-Тато, мама і дитя?", "Якщо вони щасливі, їм добре разом, то чому і ні"," одностатеві шлюби це дорога в нікуди"," Мені особисто все одно, хто з ким. А ось те , що вони ходять парадами по місту, хизуючись собою мене дратує", - пишуть в коментарях українці, думки яких розділилися.
Нагадаємо, у Харкові поліція покарає хулігана, який напав на манекен: що йому загрожує
А ще Politeka писала, що у Харкові увічнили пам'ять Кернеса, фото: на відкритті сотні людей
Також Politeka повідомляла, нові обмеження на карантині, в Кабміні оголосили про прийняте рішення