Влюбленные девушки отметили "свадьбу" в Харькове

Активисты в течение подобного мероприятия требуют равных прав в отношении заключения однополых браков.

Из-за этого, чтобы привлечь внимание, две участницы ЛГБТ-прайда якобы поженились.

В комментариях к публикации появилось много пользователей поддерживающих это движение и тех, кому произошедшее явно не нравится.

"Нормально,если люди счастливы то,почему бы и нет ))))Каждому своё", "Где наши украинские ценности? Здоровая счастливая семья-папа, мама и дитя?", "Если они счастливы ,им хорошо вместе ,то почему и нет", "Однополые браки это дорога в никуда", " Мне лично всё равно ,кто с кем. А вот то,что они ходят парадами по городу , кичась собой меня раздражает", - пишут в комментариях украинцы, мнения которых разделились.

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