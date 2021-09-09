На честь харків'янина, який загинув на Донбасі, перейменували вулицю

Про це повідомила координатор громадської організації "Світанок" Мілла Денчик.

"У Харкові колись теж з'явиться вулиця на честь загиблого воїна. Продовжуємо боротьбу за пам'ять і українські символи", — написала Мілла.

На честь Мирослава Мисли назвали вулицю, яка носила ім'я Валентини Терешкової.

До слова, у Харкові хочуть перейменувати "московські" вулиці.

Активісти організації " Світанок " склали список вулиць з назвою Московська, які потрібно перейменувати.

"Всі московські вулиці Слобожанщини мають бути перейменовані! Зусиллями нашої організації був підготовлений список топонімів, названих на честь столиці країни-агресора в Харківській області, і підготовлено звернення з вимогою провести перейменування у всіх територіальних громадах, де такі топоніми є", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, скандал через перейменування вулиці розгорівся в українському місті

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