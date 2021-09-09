В честь харьковчанина, погибшего на Донбассе, переименовали улицу

Об этом сообщила координатор общественной организации "Світанок" Милла Денчик.

"В Харькове когда-то тоже появится улица в честь погибшего воина. Продолжаем борьбу за память и украинские символы", — написала Милла.

В честь Мирослава Мыслы назвали улицу, которая носила имя Валентины Терешковой.

К слову, в Харькове хотят переименовать "Московские" улицы.

Активисты организации "Світанок" составили список улиц с названием Московская, которые нужно переименовать.

"Все Московские улицы Слобожанщины должны быть переименованы! Усилиями нашей организации был подготовлен список топонимов, названных в честь столицы страны-агрессора в Харьковской области, и подготовлено обращение с требованием провести переименования во всех территориальных громадах, где такие топонимы имеются", - говорится в сообщении организации.

Напомним, скандал из-за переименования улицы разгорелся в украинском городе

Как сообщала Politeka, харьковчан взбудоражило новое название станции метро "Московский проспект"

Также Politeka писала, что в Харькове хотят переименовать "Московские" улицы: детали предложения