На Харківщині зростає темп захворюваності на ковід

Основним штамом на території області є штам "Дельта", про це розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

"Є офіційне підтвердження, що саме "Дельта" у нас панує на території області. На прикладі того, що минулого тижня були направлені 50 зразків відібраного матеріалу в лабораторії в Києві, і напередодні вихідних ми отримали підтвердження, що 45 є підтвердженим зразками на "Дельту", - розповів Чорняк.

До слова, ВООЗ і ЮНІСЕФ закликали європейські країни під час пандемії коронавірусу залишити школи відкритими, але захистити їх.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

Клюге підкреслив, що робота шкіл дуже важлива для психічного здоров'я дітей, їх освіти, а також набуття ними соціальних навичок.