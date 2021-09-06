На Харківщині зростає темп захворюваності на ковід
Основним штамом на території області є штам "Дельта", про це розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.
"Є офіційне підтвердження, що саме "Дельта" у нас панує на території області. На прикладі того, що минулого тижня були направлені 50 зразків відібраного матеріалу в лабораторії в Києві, і напередодні вихідних ми отримали підтвердження, що 45 є підтвердженим зразками на "Дельту", - розповів Чорняк.
До слова, ВООЗ і ЮНІСЕФ закликали європейські країни під час пандемії коронавірусу залишити школи відкритими, але захистити їх.
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Поповнення в родині зірки 1+1, Марічка Падалко розкрила ім'я малятка: "З нами вже місяць"
Кравчука після складної операції і місяця в реанімації вивезли з України: що відомо
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала кадрами зі спальні: "Коли я записала це відео, я зрозуміла..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив покинути Україну, кадри зборів: "Тут всі мої речі"
Про це повідомляє ЮНІСЕФ.
Клюге підкреслив, що робота шкіл дуже важлива для психічного здоров'я дітей, їх освіти, а також набуття ними соціальних навичок.
Нагадаємо, локдаун у Харкові можуть ввести вже в листопаді: Заява головного санлікаря, чого чекати
Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.
Також Politeka писала, що новий локдаун через штам "Дельта": у МОЗ повідомили, що чекає українців.