На Харківщині зростає темп захворюваності на ковід

Основним штамом на території області є штам "Дельта", про це розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

"Є офіційне підтвердження, що саме "Дельта" у нас панує на території області. На прикладі того, що минулого тижня були направлені 50 зразків відібраного матеріалу в лабораторії в Києві, і напередодні вихідних ми отримали підтвердження, що 45 є підтвердженим зразками на "Дельту", - розповів Чорняк.

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До слова, ВООЗ і ЮНІСЕФ закликали європейські країни під час пандемії коронавірусу залишити школи відкритими, але захистити їх.

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Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

школа школьники

Клюге підкреслив, що робота шкіл дуже важлива для психічного здоров'я дітей, їх освіти, а також набуття ними соціальних навичок.