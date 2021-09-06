На Харьковщине растет темп заболеваемости ковидом

Основным штаммом на территории Харьковской области является штамм “Дельта”, об этом рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

“Есть официальное подтверждение, что именно “Дельта” у нас царит на территории области. На примере того, что на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лаборатории в Киеве, и в преддверии выходных мы получили подтверждение, что 45 является подтвержденным образцами на “Дельту”, – рассказал Черняк.

К слову, ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали европейские страны во время пандемии коронавируса оставить школы открытыми, но защитить их.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Клюге подчеркнул, что работа школ очень важна для психического здоровья детей, их образования, а также приобретения ими социальных навыков.