На Харьковщине растет темп заболеваемости ковидом

Основным штаммом на территории Харьковской области является штамм “Дельта”, об этом рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

“Есть официальное подтверждение, что именно “Дельта” у нас царит на территории области. На примере того, что на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лаборатории в Киеве, и в преддверии выходных мы получили подтверждение, что 45 является подтвержденным образцами на “Дельту”, – рассказал Черняк.

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К слову, ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали европейские страны во время пандемии коронавируса оставить школы открытыми, но защитить их.

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Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

школа школьники

Клюге подчеркнул, что работа школ очень важна для психического здоровья детей, их образования, а также приобретения ими социальных навыков.