На Харьковщине растет темп заболеваемости ковидом
Основным штаммом на территории Харьковской области является штамм “Дельта”, об этом рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
“Есть официальное подтверждение, что именно “Дельта” у нас царит на территории области. На примере того, что на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лаборатории в Киеве, и в преддверии выходных мы получили подтверждение, что 45 является подтвержденным образцами на “Дельту”, – рассказал Черняк.
К слову, ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали европейские страны во время пандемии коронавируса оставить школы открытыми, но защитить их.
Киркоров подставил Ани Лорак, рассекретив ее реальную внешность: "В два раза шире"
Новый сезон "Танці з зірками", рассекречены имена партнерш, в сети негодуют: "Кто все эти люди?"
Экс-жена Дзидзьо Slavia оказалась в эпицентре жуткого ЧП в Киеве, огонь охватил автомобиль: кадры
Победительница "Холостяка" вышла замуж, кадры со свадьбы: кто завоевал сердце роковой красавицы
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
Клюге подчеркнул, что работа школ очень важна для психического здоровья детей, их образования, а также приобретения ими социальных навыков.
Напомним, локдаун в Харькове могут ввести уже в ноябре: заявление главного санврача, чего ждать
Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.