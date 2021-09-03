У Харкові сталася масова бійка
1 вересня в парку Горького сталася бійка.
У соціальних мережах повідомили, що конфлікт стався між двома групами підлітків нібито через те, що одній з компаній не сподобався одяг інших.
"Святкова бійка в парку Горького. Підписники повідомляють, що кіпіш почався з д**бки за шмот. Йшов 2021-й рік", - йдеться в повідомленні.
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Офіційної інформації про причини бійки на даний момент немає .
Відео - тут.
До слова, це не перша масова бійка цього року в центрі Харкова.
Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.
Інформація про подію надійшла 8 липня о 03:50 від 29-річної жінки.
Правоохоронці прибулі на місце бійки з'ясували, що під час бійки постраждав 27-річний хлопець - у нього були порізані руки, а другим учасником бійки виявився 34-річний харків'янин.
Інцидент кваліфікували за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Деталі інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, бійку влаштували в центрі Харкова, в хід пішла зброя: є поранені
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Крім того Politeka писала, про те, що у Харкові масова бійка за участю дівчат потрапила на відео: "звідки стільки жорстокості?"