В Харькове произошла массовая драка

Детали и видео с места событий опубликовали в телеграм-канале "Труха".

Конфликт, который перерос в драку, вспыхнул в ночь на 26 июля на Героев Труда на Салтовке - говорят очевидцы.

На кадрах запечатлено, как несколько человек, в том числе женщины, начинают драться.

"Откуда у людей столько жестокости?", - задаются вопросом авторы публикации.

Из-за чего произошел конфликт - неизвестно.

Видео с места можно увидеть здесь.

Напомним, в центре Харькова произошла драка.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.

Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

К слову, скандал разгорелся в Харькове после побоища в маршрутке, видео: "Потерял сознание и...".

Как сообщала Politeka ранее, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые.

Кроме того Politeka писала, о том, что в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".