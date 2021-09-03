В Харькове произошла массовая драка
1 сентября в парке Горького произошла драка.
В социальных сетях сообщили, что конфликт произошел между двумя группами подростков якобы из-за того, что одной из компаний не понравилась одежда других.
"Праздничная драка в парке Горького. Подписчики сообщают, что кипишь начался с д**бки за шмот. Шёл 2021-й год", - говорится в сообщении.
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Официальной информации о причинах драки на данный момент нет .
Видео - здесь.
К слову, это не первая массовая драка в этом году в центре Харькова.
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.
Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.
Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Детали инцидента выясняются.
Напомним, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые
Как сообщала Politeka, в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".
Кроме того Politeka писала, о том, что в Харькове массовая драка с участием девушек попала на видео: "Откуда столько жестокости?"